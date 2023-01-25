Ким Ги Хён - новый лидер правящей партии Сила народа

Photo : YONHAP News

Новым лидером правящей партии Сила народа избран Ким Ги Хён, депутат Национального собрания четырёх созывов. Он набрал 52,9% голосов участников Общенационального съезда партии, проходившего 8 марта в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо. Ким Ги Хён с большим отрывом обошёл трёх соперников. На втором месте Ан Чхоль Су, набравший 23,3% голосов. На третьем месте Чхон Ха Рам (15%), на четвёртом - Хван Гё Ан (9%). В своей речи Ким Ги Хён заявил, что сосредоточится на укреплении единства партии. Он подчеркнул важность победы правящей партии на предстоящих в следующем году парламентских выборах, чтобы получить большинство мест в Национальном собрании. Другая важная задача - сотрудничество с правительством Юн Сок Ёля в целях реализации реформ на рынке труда, в сферах образования и социального обеспечения. В состав Высшего совета партии избраны бывший депутат Национального собрания Ким Чжэ Вон, бывший пресс-секретарь избирательного штаба нынешнего президента страны Ким Бён Мин, депутат Национального собрания Чо Су Чжин и бывший северокорейский беженец, ныне также депутат Национального собрания Тхэ Ён Хо.