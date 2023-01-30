Масочный режим в общественном транспорте может быть отменён

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Правительство РК рассматривает возможность в ближайшее время отменить требование носить защитные маски в общественном транспорте. Данный вопрос рассматривался 7 марта на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Решение по этому поводу может быть принято уже на следующей неделе, поскольку число новых случаев COVID-19 снижается девять недель подряд. Это позволяет утверждать, что зимний пик эпидемии пройден, и ситуация стабилизировалась. В связи с этим правительство пересмотрело свою прежнюю позицию в отношении масочного режима на объектах особого риска, включая общественный транспорт. Ранее утверждалось, что данный вопрос будет рассмотрен только после того, как Всемирная организация здравоохранения снимет с пандемии коронавируса статус «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», объявленный в январе 2020 года.