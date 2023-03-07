Северная Корея не прекращает добычу и обогащение урана

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Северная Корея непрерывно вела работы по добыче и обогащению урана на шахте близ города Пхёнсана провинции Хванхэ-Пукто, а в трёх шахтах, которые не функционировали в течение многих лет, появились признаки возобновления добычи руды. Об этом сообщил 7 марта американский портал 38 North, который специализируется на северокорейских проблемах. По данным портала, анализ спутниковых снимков пяти шахт уранового рудника Пхёнсан, сделанных после 2003 года, показал, что на шахте №1, расположенной ближе всего к обогатительной фабрике, всё это время велась добыча руды. На остальных шахтах вплоть до недавнего времени признаков активности не было, однако в период с сентября 2020 по сентябрь 2021 года рядом с самой восточной шахтой №5 были построены три новых здания. Последующие снимки свидетельствуют, что вплоть до мая прошлого года на шахте велись работы по добыче руды. Кроме того, в период с апреля 2021 по октябрь 2022 года новые сооружения появились вокруг шахт №2 и №3. При этом насыпей пустой породы, которые свидетельствовали бы о добыче, на снимках не видно. Урановая руда, добываемая на руднике в Пхёнсане, перерабатывается в урановый концентрат, который используется в качестве сырья для производства ядерных материалов.