РК просит Великобританию убедить Пхеньян вернуться к диалогу

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Министр по делам воссоединения РК Квон Ён Сэ встретился 8 марта с послами Великобритании в КНДР и РК Дэвидом Элисом и Колином Круксом. Он попросил дипломатов убедить Пхеньян в необходимости вернуться к диалогу, отказавшись от ядерных и ракетных разработок. Министр рассказал послам о ситуации в межкорейских отношениях и «смелой инициативе» Сеула. Он отметил, что гуманитарная помощь Северной Корее будет оказана независимо от политической и военной ситуации. Оба посла выразили солидарность с политическим курсом южнокорейского правительства и не остались равнодушны к таким проблемам как ситуация с продовольствием в Северной Корее и сложности на пути реализации «смелой инициативы». Они также выразили надежду на скорейшее возобновление работы посольства в Пхеньяне и добавили, что Великобритания будет совместно с мировым сообществом прилагать усилия для решения северокорейских проблем.