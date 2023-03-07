Авиакомпании РК увеличат число рейсов в Китай

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Южнокорейские авиакомпании объявили об увеличении числа регулярных рейсов в Китай. Korean Air с 17 марта возобновит полёты между Инчхоном и Сианем, а с 19 марта – между Инчхоном и Пекином. Самолёты в Пекин будут летать четыре раза в неделю, а в Сиань – один раз в неделю. С 12 марта число рейсов в Гуанчжоу будет увеличено до двух в неделю, а сообщение с Шанхаем с 20 марта станет ежедневным. С 19 марта число рейсов в Шэньян будет увеличено до четырёх, а в Далянь – до трёх в неделю. Рейсы в Циндао с 23 марта будут осуществляться дважды в неделю. Asiana Airlines с 19 марта увеличит количество рейсов Инчхон-Пекин с одного до шести, в Шанхай – до четырёх, а в Чанчунь - до трёх в неделю. Постепенно возобновятся рейсы в Сиань, Циндао и Тяньцзинь. Jeju Air с 13 марта также увеличит частоту полётов по маршруту Инчхон- Яньцзи с одного до двух раз в неделю. Ранее правительства двух стран достигли соглашения о расширении авиасообщения до допандемийного уровня.