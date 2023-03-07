Сотрудничество с США и Японией поможет преодолеть кризис безопасности

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Трёхстороннее сотрудничество между РК, США и Японией является важным условием для преодоления тяжёлого кризиса безопасности. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 8 марта на общенациональном съезде правящей партии Сила народа в городе Кояне провинции Кёнгидо. Он отметил, что солидарность и сотрудничество между странами, разделяющими универсальные ценности, имеют решающее значение не только для национальных интересов РК в мировом сообществе, но и для защиты таких конституционных ценностей как демократия и рыночная экономика. Он призвал к укреплению военного альянса с США и скорейшему восстановлению отношений с Японией. Президент подчеркнул необходимость ускорения трудовой, образовательной и пенсионной реформ ради устойчивого развития общества и благополучия молодого поколения. Юн Сок Ёль также заявил о необходимости привести различные институты в соответствие с передовыми мировыми стандартами, чтобы обеспечить справедливость и свободное функционирование рынка.