РК отстаёт от США по уровню развития медицинских технологий

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Уровень развития технологий в сфере медицинских услуг в РК составляет лишь 79,4% от уровня США. Об этом сообщили 9 марта в Корейском институте индустрии здравоохранения, представив результаты анализа потенциала и эффективности сферы медицинских услуг и промышленности двух стран по 77 категориям, включающим методы лечения, разработку и производство лекарств. Проанализирована ситуация в РК, США, Китае, Японии и странах Евросоюза. Наиболее высокий уровень технологического развития в сфере медицины оказался в США, чей показатель взяли за 100%. Отталкиваясь от этого, показатель Евросоюза составил 88,4%, Японии - 81,7%, Китая - 74%. По мнению экспертов, РК для преодоления разрыва с США потребуются 2,5 года. РК получила высокие оценки в лечении рака желудка и бесплодия. Низкие оценки получены в лечении болезней органов дыхания. На высоком уровне находятся лечение методами корейской традиционной медицины и разработка диагностического оборудования.