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Политика

РК отстаёт от США по уровню развития медицинских технологий

Write: 2023-03-09 14:53:45Update: 2023-03-09 15:35:23

РК отстаёт от США по уровню развития медицинских технологий

Photo : YONHAP News

Уровень развития технологий в сфере медицинских услуг в РК составляет лишь 79,4% от уровня США. Об этом сообщили 9 марта в Корейском институте индустрии здравоохранения, представив результаты анализа потенциала и эффективности сферы медицинских услуг и промышленности двух стран по 77 категориям, включающим методы лечения, разработку и производство лекарств. Проанализирована ситуация  в РК, США, Китае, Японии и странах Евросоюза.  Наиболее высокий уровень технологического развития в сфере медицины оказался в США, чей показатель взяли за 100%. Отталкиваясь от этого, показатель Евросоюза составил 88,4%, Японии - 81,7%, Китая - 74%. По мнению экспертов, РК для преодоления разрыва с США потребуются 2,5 года. РК получила высокие оценки в лечении рака желудка и бесплодия. Низкие оценки получены в лечении болезней органов дыхания. На высоком уровне находятся лечение методами корейской традиционной медицины и разработка диагностического оборудования.
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