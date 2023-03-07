Северная Корея не откажется от ядерного оружия

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын не намерен отказываться от ядерного оружия, сообщили в национальный разведке США. В докладе на эту тему объясняется позиция руководства Северной Кореи. Она заключается в том, что межконтинентальные баллистические ракеты и ядерное оружие в Пхеньяне воспринимаются как гарант сохранности политического режима. Ким Чон Ын уверен в том, что со временем мировое сообщество признает Северную Корею в качестве ядерной державы. На слушаниях в сенатском комитете по разведке Конгресса США директор Национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что за регулярными провокациями Севера стоит стремление получить статус ядерной державы. Управление директора Национальной разведки США определило Северную Корею как серьёзную угрозу для союза Сеула и Вашингтона. Северная Корея по степени угрозы США находится на четвёртом месте после Китая, России и Ирана.