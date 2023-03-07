В РК прокомментировали возможность проведения в КНДР военных учений

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Южнокорейские военные прокомментировали предположения о том, что в период проведения совместных с США военных учений Северная Корея может провести ответные масштабные манёвры. Как заявил 9 марта на пресс-конференции представитель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ли Сон Чжун, северокорейская армия в настоящее время проводит зимние учения. Спецслужбы РК и США следят за их ходом. Он отметил, что в этом году зимние манёвры проводятся позднее, чем обычно. 7 марта в ходе заслушивания отчётов глав правительственных учреждений в Национальном собрании Национальная служба разведки РК сообщила о возможности проведения Севером крупномасштабных учений с применением обычного и ядерного оружия, а также запуска новой твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.