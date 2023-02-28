Северная Корея запустила баллистическую ракету в Жёлтое море

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9 марта в 18:20 Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности из окрестностей города Нампхо в направлении Жёлтого моря. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК, не приведя таких подробностей как тип ракеты, высота и дальность полёта. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск. Ракетные пуски Пхеньяна представляют собой серьёзные провокации, наносящие ущерб миру и стабильности в регионе, а также нарушение резолюций Совета Безопасности ООН,- говорится в сообщении ОКНШ. По мнению экспертов, нынешний запуск представляет собой ответ Пхеньяна на сообщение о предстоящих с 13 по 23 марта совместных южнокорейско-американских манёврах Warrior Shield. Ранее северокорейская сторона предупредила, что Сеул и Вашингтон столкнутся с «беспрецедентными» ответными действиями, если начнут учения.