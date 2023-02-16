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Экономика

В январе в РК рекордный дефицит платёжного баланса

Write: 2023-03-10 10:33:53Update: 2023-03-10 15:23:30

В январе в РК рекордный дефицит платёжного баланса

Photo : YONHAP News

Согласно предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 10 марта, дефицит текущего платёжного баланса страны составил в январе текущего года 4 млрд 520 млн долларов. Это самый большой месячный дефицит с момента начала сбора соответствующих данных в январе 1980 года. Причиной данного явления стал резкий рост дефицита товарного баланса из-за сокращения экспорта и роста импорта. Экспорт сократился на 14,9% в годовом исчислении, а импорт вырос за тот же период на 1,1%. Ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией в крупных странах, включая США, ведёт к сокращению мирового спроса на товары. Зарубежные поставки полупроводников упали в январе на 43,4%, а  металлопродукции – на 24%. Одновременно импорт автомобилей вырос на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицит товарного баланса составил 7 млрд 460 млн долларов. Это худший результат за январь в экономической истории страны. 
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