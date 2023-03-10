США предложили РК создать аналог группы ядерного планирования НАТО

В целях более активного противодействия северокорейской ядерной угрозе Сеул может создать консультативную группу по образцу группы ядерного планирования НАТО. Об этом заявил бывший посол США в РК Александр Вершбоу, также занимавший пост заместителя генерального секретаря НАТО. Он выступил 9 марта на конференции в Вашингтоне, приуроченной к 70-летию южнокорейско-американского военного альянса. Она была организована посольством РК в США и Корейско-американским экономическим институтом. Вершбоу выступил против создания Сеулом собственного ядерного оружия, поскольку это побудит Пхеньян ускорить развитие ядерных и ракетных технологий. Кроме того, это может побудить другие страны к созданию ядерного оружия. Вершбоу заявил также о необходимости снять практические опасения по поводу надёжности расширенного сдерживания. Посол РК в США Чо Тхэ Ён, который участвовал в конференции, отметил, что политика Сеула не предусматривает создание собственного ядерного оружия перемещение тактического ядерного оружия США на Корейский полуостров.