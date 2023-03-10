РК продолжает развивать безуглеродную энергетику

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9 марта Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики присоединилась к Глобальному договору ООН о безуглеродной энергетике 24/7. Суть данной инициативы заключается в увеличении применения зелёной безуглеродной энергии в рамках глобальных усилий по ускорению декарбонизации мировых электроэнергетических систем в интересах смягчения последствий изменения климата и более широкого применения чистой электроэнергии. В настоящий момент к этому движению присоединились 111 компаний и организаций, включая Google и Всемирную ядерную ассоциацию (WNA). Между тем, в РК имеются сложности в реализации международной инициативы RE100, ставящей своей целью 100-процентный переход на электроэнергию из возобновляемых источников к 2050 году. В качестве альтернативы рассматривается инициатива CF100, которая нацелена на постепенный переход на безуглеродную энергию. Присоединение Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики к движению ООН по внедрению безуглеродной энергетики указывает на готовность организации к активной поддержке CF100.