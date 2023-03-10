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Корея: Юг-Север

Лидер КНДР руководил артиллерийскими учениями

Write: 2023-03-10 12:42:27Update: 2023-03-10 12:44:27

Лидер КНДР руководил артиллерийскими учениями

Photo : YONHAP News

9 марта лидер КНДР Ким Чон Ын руководил «огневыми штурмовыми артиллерийскими учениями». Как сообщило агентство ЦТАК, он  «осмотрел боевые позиции восьмой огневой штурмовой роты в составе подразделения, которому поручено нанести удар по операционному аэродрому противника в направлении западного фронта». Скорее всего, в ходе учений отрабатывалось нанесение ударов по южнокорейским военным аэродромам в случае начала военных действий. Ким Чон Ын подчеркнул, что огневые штурмовые подразделения должны быть хорошо подготовлены для выполнения двух стратегических задач: предотвращения войны и захвата инициативы в случае её начала. «Огневая штурмовая рота произвела мощный залп по намеченным целям в Жёлтом море, где были смоделированы  основные элементы аэродрома противника»,- сообщает ЦТАК. Судя по опубликованным фотографиям, стрельбы проведены как минимум из шести тактических управляемых орудий одновременно. Ранее южнокорейские военные сообщали, что 9 марта в 18:20 Северная Корея запустила как минимум одну баллистическую ракету малой дальности из окрестностей города Нампхо в направлении Жёлтого моря.  При этом не исключалась вероятность запуска нескольких ракет одновременно. 
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