Лидер КНДР руководил артиллерийскими учениями

Photo : YONHAP News

9 марта лидер КНДР Ким Чон Ын руководил «огневыми штурмовыми артиллерийскими учениями». Как сообщило агентство ЦТАК, он «осмотрел боевые позиции восьмой огневой штурмовой роты в составе подразделения, которому поручено нанести удар по операционному аэродрому противника в направлении западного фронта». Скорее всего, в ходе учений отрабатывалось нанесение ударов по южнокорейским военным аэродромам в случае начала военных действий. Ким Чон Ын подчеркнул, что огневые штурмовые подразделения должны быть хорошо подготовлены для выполнения двух стратегических задач: предотвращения войны и захвата инициативы в случае её начала. «Огневая штурмовая рота произвела мощный залп по намеченным целям в Жёлтом море, где были смоделированы основные элементы аэродрома противника»,- сообщает ЦТАК. Судя по опубликованным фотографиям, стрельбы проведены как минимум из шести тактических управляемых орудий одновременно. Ранее южнокорейские военные сообщали, что 9 марта в 18:20 Северная Корея запустила как минимум одну баллистическую ракету малой дальности из окрестностей города Нампхо в направлении Жёлтого моря. При этом не исключалась вероятность запуска нескольких ракет одновременно.