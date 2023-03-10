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В мире

КНДР на одном из последних мест в рейтинге «Свобода в мире»

Write: 2023-03-10 13:41:10Update: 2023-03-10 13:45:37

КНДР на одном из последних мест в рейтинге «Свобода в мире»

Photo : KBS News

Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный рейтинг «Свобода в мире в 2023 году». Уровень свободы оценивался по шкале от нуля до ста, где сто - самый лучший результат. Как и в прошлом году, Северная Корея набрала три балла. Хуже показатели у трёх стран: Туркменистан набрал два балла, Южный Судан и Сирия - по одному. Индекс подсчитывается по сумме баллов, набранных в двух категориях - политические права (максимум 40) и гражданские свободы (максимум 60). Freedom House публикует ежегодный отчёт о ситуации со свободой в каждой стране с 1973 года. РК набрала 83 балла, сохранив статус «абсолютно свободной страны». В зависимости от общего показателя организация делит 210 стран мира на три категории – абсолютно свободные, частично свободные и несвободные страны. 
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