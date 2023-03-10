NAVER наращивает влияние в сфере искусственного интеллекта

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Крупная южнокорейская компания NAVER, работающая в области информационных технологий, заняла шестое место в мире по уровню влияния на мировое научное сообщество в сфере искусственного интеллекта. Данный рейтинг составила аналитическая компания Zeta Alpha, исходя из определения доли в сотне наиболее цитируемых в прошлом году научных работ, посвящённых искусственному интеллекту. За компанией NAVER следуют такие мировые гиганты как Intel, Salesforce, Google и другие. В прошлом году NAVER представила 107 научных работ, которые процитировали более 8 тыс. раз в рамках поисковой системы по научным публикациям Google Scholar. На первом месте в рейтинге компания OpenAI, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Далее следуют некоммерческая организация Eleuther AI, китайская технологическая компания Megvii, британская компания DeepMind и американская Meta.