В Сеуле запустят систему предупреждений об угрозе затопления

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С мая этого года в Сеуле будет запущена первая в стране система предупреждений об угрозе затопления. Она вступает в действие при достижении определённого уровня осадков, зафиксированного датчиками, которые установлены по всему городу. В этом случае через СМС-сообщения и специальные чаты оповещаются местные власти, полиция, пожарная служба, местные жители. Система сработает, если ситуация соответствует хотя бы одному из трёх критериев – количество осадков зав час достигает 55 мм, количество осадков за 15 минут достигает 20 мм, уровень воды на дорогах превышает 15 см. В экстренной ситуации специальные группы будут помогать жителям цокольных этажей эвакуироваться. Объектами такой помощи являются 1.071 домохозяйство, состоящее из пожилых людей, инвалидов, детей, чьё жильё более чем на 2/3 находится ниже уровня земли. В настоящее время действуют системы оповещения о разливе рек, оползнях и тайфунах. Однако нет критериев объявления предупреждения об экстренной ситуации в результате затопления при сильных дождях.