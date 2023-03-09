Северная Корея запустила две «стратегические крылатые ракеты»

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Две «стратегические крылатые ракеты», запущенные с подводной лодки в заливе Кёнпхо в Восточном море 12 марта в 8:24, «точно поразили заданную цель в Восточном море». Как сообщило 13 марта агентство ЦТАК, подтверждена надёжность вооружения, которое является частью сил ядерного сдерживания. Ракеты «преодолели расстояние в 1.500 километров за 7563–7575 секунд»,- говорится в сообщении. Ранее в тот же день южнокорейские военные зафиксировали запуск ракеты неизвестного происхождения с подводной лодки в акватории города Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск,- говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. После сообщения ЦТАК о запуске ракет южнокорейские военные сообщили, что утверждения Севера о характеристиках ракет отличаются от результатов анализа южнокорейских и американских экспертов. Они полагают, что Север преувеличил результаты запусков. Между тем, нынешний запуск представляет собой ответ Пхеньяна на начало 13 марта совместных южнокорейско-американских манёвров Freedom Shield. На прошлой неделе, 9 марта, была запущена баллистическая ракета малой дальности в направлении Жёлтого моря. Ранее северокорейская сторона предупредила, что Сеул и Вашингтон столкнутся с «беспрецедентными» ответными действиями, если начнут учения.