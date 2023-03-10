В первой декаде марта экспорт РК сократился на 16,2%

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За период с первого по десятое марта объём южнокорейского экспорта сократился на 16,2% в годовом исчислении, составив 15 млрд 800 млн долларов. Об этом сообщили 13 марта в Таможенном управлении. Экспорт полупроводников сократился за тот же период на 41,2% из-за снижения мирового спроса. Зарубежные поставки нефтепродуктов снизились на 21,6%, а металлургической продукции – на 13,9%. Сократился экспорт в Китай, страны Евросоюза и Вьетнам, а в США увеличился. Импорт в первой декаде февраля составил 20 млрд 800 млн долларов, увеличившись на 2,7% в годовом исчислении. В частности, ввоз автомобилей вырос более чем вдвое. Дефицит торгового баланса в период с первого по десятое марта составил 5 млрд долларов. Накопленный дефицит с начала текущего года - 22 млрд 775 млн долларов. Южнокорейский экспорт сокращается с октября прошлого года из-за ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания инфляции. Торговый дефицит сохраняется 11 месяцев подряд.