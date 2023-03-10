В РК снижается потребительская активность

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Индекс розничных продаж, указывающий на потребительскую активность, составил в январе этого года в РК 103,8 пункта, что на 5,03% меньше, чем в августе прошлого года. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления. Индекс подсчитан на основе анализа продаж 2.700 компаний. Таким образом, с августа прошлого года по январь этого года, то есть, после начала осени, внутреннее потребление в РК сократилось на 5%. В значительной степени это коснулось одежды и обуви, продажи которых уменьшились на 6,5%. Обычно на эту группу товаров влияет фактор погодных условий. Однако эксперты полагают, что на этот раз более сильное воздействие оказали инфляция и рост учётной ставки. В сфере продуктов питания сокращение розничных продаж оказалось ещё более значительным, составив 9,6%.