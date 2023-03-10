Второй сезон сериала «Триумф» - на втором месте в чарте Netflix

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Второй сезон южнокорейского сериала «Триумф» занял второе место в глобальном чарте популярности телесериалов, доступных на стриминговой платформе Netflix. Это произошло 11 марта по американскому времени, на третий день после выпуска. Сериал возглавил чарты в 35 странах, включая РК, Японию, Гонконг, Тайвань, Мексику и Саудовскую Аравию, и занял второе место в 18 других странах. «Триумф» состоит из шестнадцати серий, восемь из которых были представлены 30 декабря прошлого года. Главная героиня сериала Мун Дон Ын - жертва школьного насилия, решившая отомстить своим обидчикам. Первый сезон знакомит со школьными годами главной героини, её подготовкой к будущей мести. Девушка была вынуждена оставить учёбу в школе из-за издевательств со стороны одноклассников. Проходят долгие годы. Мун Дон Ын устраивается на работу в школу, где обучается дочь одной из её обидчиц. Теперь это уже не та беззащитная девушка, неспособная постоять за себя. Мун Дон Ын готовится реализовать коварный план мести, о чём рассказывается во втором сезоне.