Корпорация Kakao приобретает агентство SM Entertainment

Photo : YONHAP News

Завершилось противостояние корпорации Kakao, работающей в сфере информационных технологий, и конгломерата Hybe Corporation, занятого в сфере развлечений, вокруг приобретения акций продюсерского агентства SM Entertainment. Именно оно стояло у истоков K-pop и корейской культурной волны Халлю. После длительных споров претендентам на акции агентства удалось договориться о переходе к Kakao Entertainment, развлекательному подразделению Kakao, управления SM Entertainment. При этом Hybe Corporation будет продолжать сотрудничество с агентством в творческих и деловых вопросах. Корпорация Kakao предложила акционерам SM Entertainment 150 тыс. вон (114 долларов) за акцию. Это существенно больше 120 тыс. вон (92 доллара), чем смог предложить конгломерат HYBE Corporation, где дальнейшую борьбу посчитали нецелесообразной. После начала открытого противостояния компаний по вопросу приобретения контрольного пакета акций SM Entertainment их стоимость увеличилась за месяц в два раза. Корпорация Kakao опубликовала заявление для прессы, в котором пообещала обеспечить автономное и независимое управление артистами SM Entertainment. Кроме того, оно обещало помочь дальнейшей популяризации K-pop на мировом рынке. Kakao планирует провести официальную процедуру приобретения SM Entertainment до 26 марта.