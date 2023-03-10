Масочный режим в транспорте может быть отменён с 20 марта

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Правительство РК рассматривает возможность отмены с 20 марта обязательного нахождения в общественном транспорте в защитных масках. Данный вопрос будет рассматриваться 15 марта на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. По данным телерадиокомпании KBS, председатель экспертной комиссии по противодействию инфекционным заболеваниям Чон Ги Сок недавно провёл по запросу правительства совещание, на котором обсуждалась возможность замены обязательного масочного режима в общественном транспорте на рекомендуемый. Большинство членов комиссии поддержали этот план, для реализации которого, по мнению Чон Ги Сока, не будет особых препятствий. Таким образом, обязанность носить маски сохранится только в медицинских учреждениях. Чон Ги Сок призвал продолжать носить маски в закрытых помещениях с большим количеством людей, добавив, что пока рано говорить об отмене семидневного карантина для пациентов с COVID-19. Обязательное использование масок в закрытых помещениях, за исключением больниц, аптек и общественного транспорта, было отменено с 30 января.