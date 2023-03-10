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Экономика

РК участвует во втором раунде переговоров IPEF

Write: 2023-03-13 15:23:12Update: 2023-03-13 15:27:16

РК участвует во втором раунде переговоров IPEF

РК принимает участие во втором раунде официальных переговоров по Индо-Тихоокеанской экономической программе (IPEF), который проходит с 13 по 19 марта в Индонезии, на острове Бали. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, страны-участницы обсуждают торговлю, цепочки поставок, экологически чистую и справедливую экономику. К Индо-Тихоокеанской экономической программе, которая запущена США в мае прошлого года, присоединились 14 стран. РК направила делегацию во главе с директором департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики Но Гон Ги. Первый раунд официальных переговоров по Индо-Тихоокеанской экономической программе состоялся в Брисбене в декабре прошлого года. Страны-члены программы провели также специальную сессию в Индии в прошлом месяце. 
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