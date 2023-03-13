Северная Корея запустила две БРМД в Восточное море

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14 марта в период между 7:41 и 7:51 утра Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты запущены с территории уезда Чанён-гун провинции Хванхэ-Намдо и пролетели около 620 километров. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск. Разведывательные органы двух стран анализируют доступные данные о полёте ракет. Их пуски в Сеуле и Вашингтоне рассматривают как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, а также серьёзную провокацию, наносящую ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всём мире,- говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов. Обязательства США по защите РК и Японии остаются в силе,- говорится в пресс-релизе командования США в Индо-Тихоокеанском регионе. Эксперты полагают, что последние ракетные пуски представляют собой очередной ответ Пхеньяна на начавшиеся накануне совместные южнокорейско-американские манёвры Freedom Shield. 12 марта Северная Корея запустила с подводной лодки две «стратегические крылатые ракеты». Пхеньян назвал учения «репетицию агрессивной войны» и пригрозил предпринять «беспрецедентные» ответные действия. Существуют опасения, что Пхеньян может предпринять более мощные провокации, запустив межконтинентальную баллистическую ракету или проведя ядерные испытания.