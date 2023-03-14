В РК растут цены в сфере развлечений и культуры

В РК наблюдается рост цен в сфере развлечений и культуры. По данным Национального статистического управления, опубликованным 14 марта, в феврале они увеличились на 4,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. До февраля рост не превышал двух процентов, но по мере отмены карантинных ограничений рост возобновился. Нынешний показатель является максимальным за последние 14 лет, с декабря 2008 года, когда цены на развлечения увеличились на 4,6%. Рост вызван увеличением количества зарубежных поездок жителей страны после пандемии и повышенным спросом на услуг OTT (over-the-top). Возобновление зарубежных поездок привело к тому, что стоимость групповых поездок за границу выросла в феврале на 13,3%, а внутри страны - на 4,1%. Плата за доступ к онлайн-контенту на OTT-платформах, таких как Netflix, а также на игровых порталах увеличилась на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Поскольку всё больше людей проводят время на открытом воздухе, цены на товары для походов и кемпинга выросли по сравнению с прошлым годом на 6,1%, а на спортивные товары — на 9,5%. Входные билеты в парки развлечений подорожали за тот же период на 9,3%, а в кинотеатры - на 7,4%. Товары для ухода за домашними животными стали дороже на 9,4%.