Второй сезон сериала «Триумф» - на первом месте в чарте Netflix

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Второй сезон южнокорейского сериала «Триумф» поднялся на первое место в глобальном чарте популярности телесериалов, доступных на стриминговой платформе Netflix. Это произошло на четвёртый день после выпуска. Сериал возглавил чарты в 38 странах, среди которых Япония, Тайвань, Гонконг, Мексика, Турция и Бразилия. В 21 стране, в том числе, во Франции, Швейцарии, Венгрии и Канаде, сериал занял второе место. Ещё в 13 странах, среди которых США, Великобритания, Германия, Италия и Австралия, сериал на третьем месте. «Триумф» состоит из шестнадцати серий, восемь из которых были представлены 30 декабря прошлого года. Главная героиня сериала Мун Дон Ын - жертва школьного насилия, решившая отомстить своим обидчикам. Первый сезон знакомит со школьными годами главной героини, её подготовкой к будущей мести. Девушка вынуждена оставить учёбу в школе из-за издевательств со стороны одноклассников. Проходят долгие годы. Мун Дон Ын устраивается на работу в школу, где обучается дочь одной из её обидчиц. Теперь это уже не та беззащитная девушка, неспособная постоять за себя. Мун Дон Ын готовится реализовать коварный план мести, о чём рассказывается во втором сезоне.