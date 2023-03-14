Южнокорейские военные укрепляют ПРО

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В РК утверждён план укрепления трёхкомпонентной системы противоракетной обороны для противостояния ракетно-ядерной угрозе Севера. Об этом сообщили 13 марта в Корейском агентстве оборонного развития. План включает приобретение 20 новейших истребителей-бомбардировщиков F-35A, а также ракет SM-6 производства американской компании Raytheon, которыми будут оснащаться эсминцы следующего поколения «Король Чончжо Великий». На приобретение F-35A к 2028 году будет выделено примерно около 3 млрд долларов. На приобретение ракет SM-6 к 2031 году будет потрачено 590 млн долларов. До настоящего момента южнокорейские военные корабли, оснащённые боевой информационно-управляющей системой «Иджис», не имели средств поражения баллистических ракет. SM-6 с дальностью полёта до 400 км повышают возможности подавления ракетной угрозы. Кроме того, утверждён план разработки и массового производства до 2030 года отечественных управляемых ракет, способных уничтожать самолёты и ракеты противника. Стоимость проекта составит 528 млн долларов.