Саммит за демократию станет демонстрацией единства мирового сообщества

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Предстоящий второй саммит за демократию, который совместно проведут РК и США, станет демонстрацией решимости мирового сообщества внести вклад в укрепление демократии. Об этом заявил координатор МИД РК по вопросам многосторонней дипломатии Пак Ён Мин, выступая 14 марта на форуме в Сеуле. Первый саммит за демократию организовал в декабре 2021 года президент США Джо Байден в качестве меры противодействия подъёму авторитаризма и ослаблению демократии в мире. В нём приняли участие около 110 стран, обсудивших проблемы прав человека, борьбы с авторитаризмом и коррупцией. Второй саммит состоится 29-30 марта в режиме видеоконференции. На этот раз РК выступает в качестве соучредителя мероприятия, представляя Индо-Тихоокеанский регион. В первый день состоится основное заседание лидеров стран-участниц. На второй день пройдут региональные заседания. Встреча с участием стран Индо-Тихоокеанского региона будет посвящена борьбе с коррупцией.