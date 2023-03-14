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Политика

Президент РК дал указание пересмотреть систему 52-часовой недели

Write: 2023-03-14 15:31:50Update: 2023-03-14 15:49:52

Президент РК дал указание пересмотреть систему 52-часовой недели

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль дал указание правительству доработать законопроект о реформировании системы 52-часовой рабочей недели. Об этом сообщила представитель администрации южнокорейского президента Ким Ын Хе, отметив, что глава государства призвал прислушаться к рекомендациям поколения MZ. Из-за слабой работы с населением распространилось мнение о том, что система в одностороннем порядке запрещает длительную работу. В этой связи правительство планирует провести дополнительные опросы с целью дополнительного изучения общественного мнения. Премьер-министр Хан Док Су отметил, что речь идёт о переводе системы рабочего времени от формата строгих регулирующих правил к более оптимальному и разумному виду. Действующая система 52-часовой недели, введённая при прежней администрации, вызывает неоднозначную реакцию. Среди отрицательных факторов отмечают отсутствие гибкости, что сказывается на уровне доходов рабочих и структуре работы предприятий. 
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