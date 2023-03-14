16-17 марта президент РК посетит Японию

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16 марта президент РК Юн Сок Ёль отправится с двухдневным визитом в Токио, где встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и представителями политических кругов. Как сообщил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан, предстоящий визит станет важной вехой в развитии отношений двух стран. Прежде всего, возобновятся взаимные посещения на высшем уровне, которых не было последние 12 лет. Визит начнётся со встречи южнокорейского лидера с представителями местной корейской диаспоры. Далее состоятся саммит и официальный ужин. Лидеры двух стран обсудят вопросы нормализации отношений, в том числе, касающиеся политического и экономического сотрудничества. На второй день визита Юн Сок Ёль встретится с представителями общественных организаций, связанных с южнокорейско-японским сотрудничеством, примет участие в «Круглом столе по вопросам бизнеса». Перед возвращением на родину глава государства встретится с японскими студентами и южнокорейской молодёжью, обучающейся в Японии.