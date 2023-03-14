Масочный режим в общественном транспорте отменяется с 20 марта

Photo : YONHAP News

С 20 марта в РК отменяется обязательный масочный режим в общественном транспорте, действовавший с октября 2020 года. Соответствующее решение было принято 15 марта на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Выступая на заседании, заместитель министра государственного управления и безопасности Хан Чхан Соп сообщил о том, что в стране сохраняется стабильная эпидемическая ситуация. После того, как 30 января текущего года был отменён обязательный масочный режим в помещениях, среднесуточное количество новых случаев инфекции сократилось на 38%, а тяжелобольных - на 55%. Между тем, правительство рекомендует пассажирам общественного транспорта находиться в масках в часы пик. В первую очередь данная рекомендация касается тех, кто входит в группы повышенного риска, и у кого есть симптомы респираторного заболевания. Масочный режим сохранится в медицинских учреждениях и аптеках, за исключением аптечных киосков в торговых центрах и на вокзалах.