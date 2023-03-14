Рост занятости в РК в феврале – минимальный за два года

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По данным Национального статистического управления, численность занятого населения РК составила в конце февраля 27 млн 714 тыс. человек, увеличившись на 312 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Текущий рост занятости – минимальный за последние два года. Число трудоустроенных старше 60 лет увеличилось на 413 тысяч человек, а в остальных возрастных группах оно уменьшилось более чем на 100 тысяч человек. Новые рабочие места были созданы в основном в сферах социального обеспечения, связи, гостиничном и ресторанном бизнесе. С другой стороны, общее число рабочих мест в розничной и оптовой торговле, сельском хозяйстве и транспорте уменьшилось. В производственном секторе количество рабочих мест сократилось на 27 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы снизился за тот же период на 0,3% до 3,1% трудоспособного населения. Безработица среди молодёжи от 15 до 30 лет составила 7%, увеличившись за год на 0,1%. Рост занятости сокращается девять месяцев подряд.