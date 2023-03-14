Юн Сок Ёль: Нормализация отношений – в интересах РК и Японии

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Нормализация отношений между РК и Японией отвечает интересам двух стран. Кроме того, это станет позитивным сигналом для мирового сообщества. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в интервью японской газете «Ёмиури симбун», опубликованном 15 марта. Южнокорейский лидер назвал свой предстоящий визит в Токио важной вехой в отношениях двух стран. Говоря о проблеме компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации, президент заявил, что ещё до участия в президентских выборах он считал оптимальным решение проблемы путём формирования правительственного фонда. Юн Сок Ёль отметил наличие некоторых противоречий между Базовым договором об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года и решением Верховного суда от 2018 года, обязавшим японские компании, замешанные в использовании принудительного труда, выплатить компенсации жертвам. Президент отметил, что его задача заключается в «гармоничном» решении проблемы. Он подчеркнул, что улучшение отношений с Японией является обязательным в нынешней непростой ситуации в Северо-Восточной Азии.