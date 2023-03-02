В РК появится крупнейший в мире полупроводниковый кластер

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В столичном регионе РК будет создан крупнейший в мире полупроводниковый кластер, в который планируется привлечь инвестиции на сумму 300 трлн вон (230 млрд долларов). Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 15 марта на заседании по экономическим вопросам. Он отметил, что создание кластера – это часть комплексного плана правительства по развитию шести ключевых отраслей промышленности, в число которых входят полупроводники, дисплеи, аккумуляторные батареи, биотехнологии, транспортные средства будущего и роботы. Новый полупроводниковый кластер будет создан в провинции Кёнгидо, рядом с существующими заводами компаний Samsung Electronics и SK hynix, а также компаний-производителей запчастей и оборудования. Передовые отрасли являются основным двигателем экономического роста, основой безопасности и стратегическим активом,- отметил глава государства.