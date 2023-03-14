РК – в числе стран с наименьшим уровнем счастья

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РК вошла в число стран с наименьшим уровнем счастья среди населения. Об этом говорится в докладе World Happiness Report 2023 американского социологического центра Ipsos. С уровнем счастья 57% РК заняла 31-ю позицию из 32-х стран. На последнем месте Венгрия, набравшая 50%. Рейтинг составлен на основе опроса жителей соответствующих стран. Самые счастливые люди живут в Китае – 91%. Далее следуют Саудовская Аравия (86%), Нидерланды (85%), Индия (84%), Бразилия (83%). США на 14-м месте (76%), Япония на 29-м (60%). За 10 лет показатель РК ухудшился на 5%. Наибольшее удовлетворение люди во всех странах связывают с детьми и супругами, наименьшее - с экономической, социальной и политической ситуацией. На вопрос о наличии близких людей, к которым можно обратиться за помощью, в РК дали положительный ответ 61% респондентов. По этому показателю страна заняла 30-е место. Хуже ситуация только в Японии (54%) и Бразилии (58%).