Северная Корея запустила БРБД в сторону Восточного моря

Photo : YONHAP News

16 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности (БРБД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произведён в 7:10 утра с военной базы Сунан в окрестностях Пхеньяна. Ракета, запущенная под большим углом, пролетела около тысячи километров. Характеристики полёта соответствуют характеристикам межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17». В этой связи вероятность запуска новой твёрдотопливной МБР невелика. В последний раз Северная Корея запускала «Хвасон-17» в ноябре прошлого года. Известно, что имеет дальность более 13 тысяч километров. В феврале была запущена МБР «Хвасон-15» с дальностью более 10 тысяч километров. 14 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, а двумя днями ранее — две «стратегические крылатые ракеты» с подводной лодки.