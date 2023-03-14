Стандартам ВОЗ по качеству воздуха соответствуют только 13 стран

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Жители лишь 13 стран мира могут дышать чистым воздухом. Там уровень содержания в воздухе взвешенных частиц диаметром 2,5 микрометра и менее (PM2.5) не превышает норму, установленную Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она составляет максимум 5 микрограммов на кубометр воздуха. К такому заключению пришли эксперты швейцарской компании-производителя систем очистки воздуха IQAir. Согласно опубликованному 15 марта отчёту о наблюдениях за 2022 год, наиболее низкие среднегодовые показатели концентрации ультрамелких частиц среди 131 исследованной страны отмечены в Австралии, Эстонии, Финляндии, Гренаде, Исландии, Новой Зеландии, Пуэрто-Рико и на Гуаме. Самые высокие показатели были отмечены в Чаде, Ираке, Кувейте и Индии. Что касается РК, то в Сеуле среднегодовая концентрация ультрамелких частиц в воздухе превышала норму ВОЗ в два-три раза.