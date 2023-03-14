Президент РК призвал Японию к встречным действиям

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Решение Сеула о компенсациях жертвам принудительного труда – это шаг правительства в интересах своего народа. Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил в письменном интервью японским СМИ в преддверии визита в Токио, призвав Японию совершить встречные действия. Он пояснил, что решение выплатить компенсации жертвам принудительного труда без привлечения японских компаний – это результат усилий по выполнению как условий двустороннего соглашения от 1965 года, направленного на нормализацию отношений, так и решения Верховного суда РК от 2018 года в пользу подавших иски против японских предприятий. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что Япония предпримет действия, соответствующие намерению построить отношения с РК, ориентированные на будущее. Юн Сок Ёль подчеркнул, что две страны должны работать вместе, чтобы преодолеть разногласия.