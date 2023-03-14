РК на 15-м месте в рейтинге экономической свободы

РК заняла 15-е место в рейтинге экономически свободных стран за 2023 год, поднявшись на четыре ступени по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил американский фонд Heritage Foundation, который определяет уровень экономической свободы в странах мира. Общая оценка РК составила 73,7 балла, что соответствует категории «в основном свободной» страны. Низкие оценки получены в сегментах рынка труда, налогообложения, инвестиций и финансов. Основными экономическими проблемами для РК, требующими решения, названы старение общества, низкая производительность труда и чрезмерная зависимость национальной экономики от экспорта. Во главе рейтинга Сингапур, Ирландия, Швейцария и Тайвань. Это четыре страны отнесены к «свободным». Северная Корея заняла последнее – 176-е место среди стран, учтённых в рейтинге. Восемь стран не учитывались из-за отсутствия данных. Это Афганистан, Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Сомали, Сирия, Украина и Йемен.