Seoul Mobility Show пройдёт с 31 марта по 9 апреля

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С 31 марта по 9 апреля в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо пройдёт Seoul Mobility Show-2023. Свои новинки представят около 150 компаний из десяти стран. Тема мобильности на земле, в море и воздухе поделена на три секции – программное обеспечение, аппаратное обеспечение и сфера услуг. Seoul Mobility Show является единственной международной выставкой в РК, признанной Международной организацией автопроизводителей (OICA). В этом году масштабы выставки примерно в два раза больше по сравнению с предыдущим мероприятием. Количество участников увеличилось на 60%. В сфере новой мобильности свои разработки представят девять южнокорейских компаний, среди которых SKT и V-Space. В числе 23-х автопроизводителей, представленных на выставке, Kia, Renault Korea, BMW, Mercedes-Benz. Компания SsangYong Motor, планирующая сменить название на KG Mobility, представит новинку Torres EVX, а Kia - электрический внедорожник EV9.