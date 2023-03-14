Между Пусаном и Инчхоном запустят беспилотные грузовики

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Первая в РК служба магистральных грузовых перевозок с использованием беспилотных грузовиков начнёт действовать до конца марта на трассе Пусан - Инчхон. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, данный проект на базе грузовиков, оснащённых оборудованием производства компании Mars Auto, был одобрен в декабре прошлого года. В тестовом режиме по трассе будут курсировать 14 грузовиков. Программа на основе искусственного интеллекта позволяет оценивать состояние дороги. Водители-испытатели будут контролировать работу программы. В случае возникновения опасной ситуации они возьмут на себя управление транспортным средством. До марта 2025 года планируется проверить экономическую целесообразность проекта и безопасность технологии. В случае успеха проекта беспилотные перевозки грузов начнут осуществляться по 90% маршрутов по всей стране.