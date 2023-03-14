РК будет развивать сегмент системных полупроводников

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16 марта в Сеуле состоялось совещание по вопросам развития индустрии системных полупроводников. Корейская ассоциация внешней торговли и Корейская корпорация содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) представили свои оценки ситуации и экспортные прогнозы. В январе этого года поставки полупроводников за рубеж сократились на 44,5%, а в феврале - на 42,5%. Это объясняется снижением спроса и цен на чипы памяти, которые являются основной продукцией полупроводниковой отрасли. Во второй половине года есть предпосылки к восстановлению показателей ввиду увеличения спроса на высокопроизводительные чипы из-за роста рынка технологий искусственного интеллекта. На долю РК приходится 60% мирового рынка чипов памяти, но всего лишь 3% рынка системных полупроводников. В сфере системных полупроводников велика доля малых и средних компаний.