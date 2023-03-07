Жертвы принудительного труда требуют компенсаций из активов Mitsubishi Heavy в РК

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Жертвы принудительного труда в период колониального правления в Корее, которые ранее выиграли иск против японских компаний, подали новый судебный иск. Они требуют выплаты компенсаций за счёт активов компании Mitsubishi Heavy Industries, находящихся в РК, а не из средств общественного фонда, состоящих из пожертвований южнокорейских компаний. Истцы требуют от суда обязать MH Power Systems Korea, дочернюю компанию Mitsubishi Heavy Industries, выплатить им компенсацию. MH Power Systems Korea ежегодно выплачивает Mitsubishi Heavy Industries комиссию в размере десятков тысяч долларов. Жертвы трудовой мобилизации требуют передавать эти средства им. Юристы, представляющие интересы истцов, заявляют, что в 2021 году суд арестовал часть активов MH Power Systems Korea. Юристы намерены настаивать на том, чтобы жертвы получили компенсации тем способом, который они считают нужным. Это может быть изъятие и продажа активов японской компании. Если суд примет сторону истцов уже в ходе первого слушания, то появится возможность немедленно начать процесс выплаты компенсаций. Из 15 человек, чей иск против японских компаний был удовлетворён Верховным судом, в живых остались лишь трое. Все они выступили против мер правительства РК, которые снимают с Японии финансовую ответственность.