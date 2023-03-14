Деловые круги РК и Японии создадут Фонд партнёрства во имя будущего

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Федерация корейской промышленности (FKI) и Федерация деловых кругов Японии (Кейданрен) создадут фонд в интересах развития партнёрских отношений между двумя странами. Об этом их представители объявили на совместной пресс-конференции, состоявшейся 16 марта в Токио. Они выразили надежду на расширение двусторонних обменов, отметив, что средства фонда будут направлены на реализацию совместных проектов и программ. Объём фонда составит около 750 тысяч долларов. Он будет сформирован из средств, которые внесут FKI и Кейданрен, а не отдельные компании из двух стран. Позднее в тот же день Япония сняла ограничения на экспорт в РК фоторезиста, фторированного полиимида и фтористого водорода, действовавшие с июля 2019 года. В ответ южнокорейская сторона приняла решение отозвать жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию в связи с японскими ограничениями на экспорт. Стороны также договорились восстановить друг друга в списках приоритетных торговых партнёров.