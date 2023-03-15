В РК расширяется сфера применения дронов

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В этом году на острове Чечжудо начнётся предоставление коммерческих услуг доставки товаров с применением дронов. Об этом сообщили 17 марта в министерстве сухопутных территорий и транспорта, отметив, что для реализации проекта были отобраны 15 административных единиц, включая Чечжудо, Сеул, Ульсан и Инчхон. На первом этапе посылки будут доставляться дронами в 130 домохозяйств, проживающих на острове Капхадо, который входит в состав провинции Чечжудо. Для этого будут оборудованы специальные взлётно-посадочные площадки и разработаны маршруты полёта дронов. В ряде регионов дроны будут применяться для доставки грузов в населённые пункты в труднодоступных горных районах. В Инчхоне планируют протестировать применение больших дронов, способных нести свыше ста килограммов груза, в морских спасательных операциях. В Ульсане опробуют модель использования дронов при ликвидации аварий на ядерных объектах.