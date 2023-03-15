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В РК продолжается замедление темпов роста экономики. Об этом говорится в ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов, опубликованном 17 марта. Отмечается ухудшение деловых настроений в производственной отрасли, снижение экспортных показателей и замедление темпов восстановления внутреннего рынка. Впервые власти признали факт замедления темпов роста экономики в февральском докладе. В феврале экспорт сократился на 7,5% в годовом исчислении, а дефицит торгового баланса составил 5 млрд 270 млн долларов. В январе дефицит платёжного баланса составил 4 млрд 520 млн долларов. Отмечается рост дефицита в торговом и товарном балансах, а также в сфере туризма. Индекс деловых настроений остался на февральском уровне, составляя 69 пунктов. Показатель ниже ста пунктов указывает на отрицательную оценку ситуации деловыми кругами.