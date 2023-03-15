РК и США проведут учения по высадке десанта

C 20 марта по 3 апреля морская пехота РК и США впервые за последние пять лет проведут масштабные совместные учения по высадке десанта. Манёвры «Ссанрён» будут проходить в районе Пхохана провинции Кёнсан-Пукто. Их решено провести в рамках реализации договорённостей о расширении масштабов совместных учений, достигнутых в прошлом году министрами обороны двух стран. В манёврах примут участие рота подразделения специального назначения морской пехоты Великобритании Commando. На первом этапе стороны проведут операцию по обеспечению безопасной транспортировки десанта до места высадки. Будут отрабатываться действия по предварительному подавлению угроз с воздуха и моря. К учениям будут привлечены десантный корабль ВМС США, транспортный корабль «Токто» южнокорейских ВМС, истребители F-35 и вертолёты Apache. До 2018 года учения «Ссанрён» проводились на уровне бригад, в этом году масштаб был повышен до дивизионного уровня.