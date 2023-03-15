В РК укрепляют безопасность на дорогах

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Правительство РК продолжает усилия по повышению уровня безопасности на дорогах. В районах с высокой вероятностью возникновения аварийных ситуаций планируется установить светофоры с дополнительной секцией для поворотов направо, а также усилить работу с пожилыми водителями. Эти и другие меры обсуждались 16 марта в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Количество погибших в ДТП ежегодно сокращается, но по уровню безопасности на дорогах РК находится в середине списка стран-членов ОЭСР. Отмечается необходимость усилить контроль за двухколёсными средствами передвижения, то есть, мотоциклами, велосипедами, электрическими самокатами. Принято решение об увеличении количества участков с ограничением скорости до 20 км/ч. На городских дорогах с низким уровнем аварийности могут повысить ограничение скорости с нынешних 50 до 60 км/ч. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении. Рассматривается проект внедрения системы водительских прав для пожилых людей. Таким водителям могут ограничить возможность передвижения на личных автомобилях в ночное время и на скоростных трассах.