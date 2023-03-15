KAI увеличит объём заказов

Заказы Корейской аэрокосмической корпорации (KAI) составят в этом году 4,5 трлн вон (3 млрд 400 млн долларов), а продажи - 3 трлн 800 млрд вон (2 млрд 900 млн долларов). Об этом сообщили 17 марта на пресс-конференции президент корпорации Кан Гу Ён. В начале года корпорация поставила цель к 2050 году довести объём продаж до 40 трлн вон (30 млрд долларов) в год и выйти на седьмое место среди крупнейших мировых оборонных компаний. Кан Гу Ён также сообщил о планах в ближайшие пять лет инвестировать 1,5 трлн вон (1 млрд 100 млн долларов) в новые проекты, платформы и технологии. Говоря об уровне технологий и объёме инвестиций в сегменте городского воздушного движения (UAM), он заявил, что корпорация отстаёт от конкурентов на 4-5 лет. Однако за счёт масштабного инвестирования в научно-исследовательские проекты она сделает «квантовый прыжок», обеспечив новые двигатели будущего роста. В частности, планируется разработать истребитель шестого поколения, экологичные самолёты, самолёты будущего (AAV) гражданского и военного назначения. Кроме того, в целях получения прибыли корпорация намерена сосредоточить усилия на выполнении действующих экспортных контрактов и закреплении на новых рынках.